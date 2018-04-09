غرفة صناعة الحبوب تطالب الحكومة بسعر متوازن لتوريد القمح

القاهرة- وكالات:

قال حسين بودي، رئيس شعبة مطاحن 82% وعضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، اليوم الإثنين، إنه من الضروري وضع سعر متوازن لتوريد القمح من الفلاحين بما يتناسب مع الأسعار العالمية ويحقق مكسبا عادلا للفلاح.

وقال بودى - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن وزارة التموين أعلنت أنها ستبدأ في تسلم القمح من الفلاحين بداية من منتصف أبريل الجاري، وأن السعر سيعلن من خلال مجلس الوزراء.

وأضاف بودي "لابد من وضع ضوابط محددة لاستلام القمح المحلي من المزارعين لضمان عدم حدوث أي تلاعب أثناء عمليات التوريد".

وتسود حالة من الارتباك أوساط الفلاحين، بعدما أعلنت وزارة التموين موعد تسلم شراء القمح من الفلاحين لموسم الحصاد الجديد، دون أن تعلن عن أسعار التوريد حتى الآن.

وقال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، لمصراوي، أمس، إن تحديد سعر التوريد يجب أن يكون قبل موسم الزراعة أو على الأقل قبل الحصاد بفترة كافية.

وتسعى الحكومة لشراء القمح من الفلاحين طبقاً للسعر العالمي، بينما يريد الفلاحون وضع سعر التوريد للإردب بـ700 جنيه، بحسب ما قال أبو صدام.

يذكر أن استهلاك مصر بالنسبة للقمح يقدر بحوالي 16 مليون طن، وينتج حوالي من 7 إلى 8 ملايين طن قمح محليا ويتم استيراد الباقي.

وبالنسبة لرغيف الخبز المدعم يتم استهلاك 9.6 مليون طن، يوفر الإنتاج المحلي حوالي 3.6 مليون طن، وتستورد 6 ملايين طن قمح لتوفير رغيف الخبز.