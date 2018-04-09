ما هي أبرز فرص القاهرة الكبرى في الخريطة الاستثمارية لمصر؟

كتب- مصطفى عيد:

شملت خريطة الفرص الاستثمارية التي طرحتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي مؤخرا 225 فرصة استثمارية في القاهرة الكبرى والتي تشمل محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

وتتضمن هذه الفرص 94 فرصة استثمارية في القاهرة، و89 فرصة في الجيزة، و42 فرصة في القليوبية، بحسب موقع الخريطة الاستثمارية.

ومن أبرز الفرص الاستثمارية التي تضمنتها الخريطة في القاهرة الكبرى، استغلال الأراضي الشاغرة بمنطقة الشروق الصناعية بمحافظة القليوبية على مساحة 66 ألف متر مربع باستثمارات 1.7 مليار جنيه.

كما تشمل هذه الفرص أيضا مشروع شاليهات القناطر الخيرية في القليوبية على مساحة 30 ألف متر مربع، حيث تتضمن قرية مرجانة 8 شاليهات بمساحة 997 مترا مربعا لكل شاليه، بحجم استثمار 2 مليار جنيه.

وتتضمن الفرص كذلك المسرح الروماني والمسرح والمطعم الرئيسي بالمتحف القومي للحضارة المصرية بعين الصيرة، وإنشاء مصنع لتصنيع وتجميع سيارات الركوب، وتجميع وتصنيع الجرارات الزراعية، وإدارة جراجات، ومدينة الجلود بالروبيكي، ومجمع للصناعات المنزلية بحلوان، ومدينة ملاهي بالقاهرة، ومصنع لإنتاج سيارة مصرية بتكنولوجيا عالية.

كما تشمل الفرص الاستثمارية تطوير منطقة الفسطاط بالقاهرة، وعدد من الفرص في المشروعات العقارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومصنع أرجوحات أطفال بالقليوبية، والمنطقة الاستثمارية لمدينة الأبحاث العلمية، وإدارة عدد من الحدائق، ومجمعات تجارية، ومبان إدارية.

ومن الفرص الاستثمارية في القاهرة الكبرى أيضا إنشاء مركز للمؤتمرات وفندق وممشى تجاري ومطاعم بالمتحف المصري الكبير بالجيزة، ومصانع لإنتاج المراوح والطلمبات والمصاعد وتطوير المحركات بالقاهرة، بالإضافة إلى إنتاج العدادات مسبقة الدفع والعدادات الذكية.

وتتضمن الفرص قطع أراضي، ومحال تجارية، وبازارات سياحية، وصناعات مغذية للسيارات، وقطع أراضي بعدد من المناطق الاستثمارية منها بالصف، وبولاريس، وميناء جاف ومركز لوجستي بمدينة السادس من أكتوبر، ومشروع عمراني متكامل على مساحة 19 فدانا بمدينة الشيخ زايد، وآخر بنفس المنطقة على مساحة 77 فدانا.

وتضم الخريطة الاستثمارية في حدود 1000 فرصة استثمار، ويتم تحديثها بشكل يومي حيث تزيد وتقل، بحسب العرض والطلب.