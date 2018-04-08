الاستثمار: تأسيس أكثر من ألفي شركة جديدة خلال مارس

كتب- مصطفى عيد:

أظهر تقرير من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الشركات التي تم تأسيسها والتي شهدت توسعات خلال مارس الماضي، بنسبة 21% على أساس سنوي.

وقالت الوزارة في التقرير الشهري عن مارس 2018، إن عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها والأخرى التي شهدت توسعات بلغ 2326 شركة منها 2072 شركة جديدة و254 حالة توسع خلال مارس، مقابل 1922 شركة جديدة وتوسعات لكيانات قائمة خلال نفس الشهر من عام 2017.

وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي رؤوس الأموال المدفوعة للشركات المؤسسة والتي شهدت توسعات خلال مارس الماضي بنسبة 337%، وهو ما وصفته الوزارة بـ "الارتفاع غير المسبوق"، حيث بلغت رؤوس الأموال الجديدة 8.3 مليار جنيه (منها 7 مليارات جنيه توسعات) مقابل 1.9 مليار جنيه في مارس 2017 (منها 1.3 مليار جنيه توسعات).

كما ارتفع إجمالي رؤوس الأموال المصدرة للشركات التي تم تأسيسها والشركات التي شهدت توسعات خلا مارس بنسبة 226%، حيث بلغت نحو 20.8 مليار جنيه (منها 12.3 مليار جنيه تأسيسات) مقابل نحو 6.4 مليار جنيه في مارس 2017.

وذكر التقرير، أن القطاعات التي استهدفتها الشركات الجديدة، شملت الخدمات بواقع 1120 شركة بنسبة 54.1%، والصناعة بواقع 537 شركة بنسبة 25.9%، و164 شركة بقطاع الزراعة بنسبة 7.9%.

كما شملت القطاعات قطاع الاتصالات بواقع 116 شركة بنسبة 5.6%، والتشييد والبناء بواقع 112 شركة بنسبة 5.4%، والسياحة بـ22 شركة بنسبة 1.1%، وفقا للتقرير.

واحتلت القاهرة المركز الأول بين مواقع الشركات المؤسسة بنسبة 50.9% بعدد 1055 شركة جديدة، تليها الجيزة بـ 333 شركة بنسبة 16.1%، ثم الشرقية بـ 113 شركة جديدة بنسبة 5.5%.

وجاءت الإسكندرية في المرتبة الرابعة، بـ98 شركة بنسبة 4.7%، والقليوبية بـ 87 شركة بنسبة 4.2%، ثم 386 شركة موزعة على باقي المحافظات.