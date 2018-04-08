الأمور المستعجلة تقضي بوقف تنفيذ حكم "العلاوات الخمس" لأصحاب المعاشات

كتب- محمود السعيد وياسمين سليم:

قضت محكمة الأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإداري، بإلزام الحكومة بإضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير، لأصحاب المعاشات.

وأقامت هيئة التأمينات الاجتماعية دعوى قضائية، الخميس الماضي، لوقفت تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، وحصلت على حكم من محكمة الأمور المستعجلة بعابدين بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري مؤقتا، وفقا لما قاله مصدر بوزارة التضامن الاجتماعي.

وبحسب منير سليمان، مسؤول المتابعة باتحاد أصحاب المعاشات، فإن الاتحاد أقام دعوى للطعن على قرار محكمة الأمور المستعجلة الصادر بوقف تنفيذ حكم العلاوات الخمس.

وأضاف سليمان لمصراوي أن المحكمة قررت اليوم نظر أول جلسة للطعن في 27 مايو المقبل.

وكان عدد من أصحاب المعاشات أقاموا دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء، بسبب دأب هيئة التأمينات الاجتماعية، على عدم إعادة تسوية معاشات المحالين للمعاش لبلوغهم سن الستين على أساس إضافة نسبة 80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى أجرهم المتغير.

ويستفيد من هذا الحكم كل الذين خرجوا إلى المعاش منذ عام 2006 حتى الآن.

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