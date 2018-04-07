التخطيط تبحث مع محافظة البحر الأحمر استعدادات تطوير مراكز خدمة المواطنين

كتبت - إيمان منصور:

بحثت هالة السعيد وزيرة التخطيط، مع أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، استعدادات المحافظة لتطوير وميكنة مراكز خدمة المواطنين، في إطار خطة الوزارة للتطوير المؤسسي لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وميكنة الخدمات الحكومية، وتفعيل نظام الشباك الواحد لخدمة المواطنين.

وبحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم السبت، قالت هالة السعيد خلال الاجتماع، إن تطبيق النظام يأتي تباعا على مستوى المحافظات لتكون المحافظات الحدودية ومنها الوادي الجديد، ومطروح، والبحر الأحمر هي التالية بعد الانتهاء من ميكنة مكاتب إقليم القناة.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى ضرورة البدء في عملية الميكنة بالمحافظة في أسرع وقت تطبيقا لمبدأ الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والذي يأتي ضمن محاور استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وأضافت أن الوزارة حريصة على متابعة التنفيذ وتقديم الدعم اللازم.

وأوضحت أن المشروع يستهدف فصل مقدم الخدمة عن طالبها "مما يحقق مبدأ السهولة واليسر على الموظف في أداء عمله ومن جهة أخرى على المواطن عند تلقيه الخدمة".

وقالت الوزيرة إن المشروع سيعمل على توفير عديد من فرص العمل أيضا لعدد من الشباب، حيث تم التعاقد مع مجموعات منهم لإدخال بيانات ملفات المواطنين على البرنامج بالمواقع.

وقال أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر خلال الاجتماع، إن المحافظة تستعد للبدء في ميكنة وتطوير مراكز خدمة المواطنين في أقرب وقت بدعم من وزارة التخطيط لتكون نقطة بداية المحافظات الحدودية في تطبيق أحدث الوسائل التكنولوجية بالمراكز.

وافتتحت هالة السعيد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين والمستثمرين بحي أول مدينة الاسماعيلية في فبراير الماضي، كما افتتحت المرحلة الثانية للمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة.

وافتتحت الوزيرة أيضا كلا من مجالس مدن القنطرة غرب، والقنطرة شرق، وفايد والقصاصين وأبوصوير والتل الكبير، و3 أحياء أول وثانِ وثالث لتصبح بذلك محافظة الإسماعيلية من المحافظات الإلكترونية التي تقدم الخدمات الحكومية بشكل مميكن.

وتم الانتهاء من تطوير وميكنة 145 وحدة محلية منها 52 وحدة تعمل على النظام المركزي، وتشمل مدن محافظات القناة إلى جانب 5 دواوين عامة المحافظات، كما تم الانتهاء من تطوير وميكنة 15 مدينة بهيئة المجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى إنشاء 22 بوابة إلكترونية للمحافظات، بحسب البيان.