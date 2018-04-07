الشهادات مرتفعة العائد في البنك الأهلي تقفز 10 مليارات جنيه خلال أسبوع

كتبت - منال المصري:

قال يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن حصيلة شهادات الادخار مرتفعة العائد قفزت 10 مليارات جنيه خلال أسبوع، لتصل إلى 45 مليار جنيه، مقارنة بـ 35 مليار جنيه، قبل أسبوع واحد.

ورصد مصراوي إقبالا كثيفا من العملاء، على فروع البنك الأهلي المصري، من أجل شراء شهادات الادخار مرتفعة العائد، تحسبا لوقفها خلال الأيام المقبلة، بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة الرئيسية.

ولا يزال البنك الأهلي يطرح شهادات الادخار ذات العائد 17% و15%، حتى الآن، كما يطرح أيضا شهادات الاستثمار ذات العائد 17.25% و15.25% التي يوزعها نيابة عن بنك الاستثمار القومي.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1% يوم الخميس قبل الماضي، لتصل إلى 16.75% على الإيداع و 17.75% على الإقراض، وذلك للمرة الثانية على التوالي في أقل من شهرين.

وشهادات الادخار ذات العائد السنوي الثابت 17%، لا تطرح إلا في بنكي الأهلي ومصر حاليا.

وقررت بعض البنوك العاملة في السوق خلال الأسبوع الماضي إلغاء الشهادات مرتفعة العائد التي تطرحها، حيث أوقف بنك الشركة المصرفية العربية الدولية "SAIB" شهادة الـ 15% ذات الأجل 5 سنوات، كما قرر خفض الفائدة 1% على حساب التوفير العادي والاستثماري، والإبقاء علي الشهادة الثلاثية دون تغيير عند 14%.

كما قرر بنك مصر إيران إيقاف الشهادة الثلاثية ذات الفائدة 16%، وخفض الفائدة 1% علي حسابات التوفير والودائع.

وقرر البنك العقاري خفض الفائدة 1% على جميع الأوعية الادخارية.

وخفض بنك مصر الفائدة على حساب كبار العملاء 1%.

وقرر بنك عودة مصر خفض الفائدة 1% على حساب التوفير والودائع.

وخفض بنك الكويت الوطنى الفائدة 0.5% على حساب التوفير، و1% على الودائع، و1.5% على الشهادة الثلاثية.