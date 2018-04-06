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فوكس بيزنس: أمريكا والصين بدأتا مفاوضات تجارية

05:05 م الجمعة 06 أبريل 2018
فوكس بيزنس: أمريكا والصين بدأتا مفاوضات تجارية

القاهرة- وكالات:

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة والصين تجريان محادثات بشأن التجارة، لكنه لم يحدد مستوى المفاوضات، بحسب مانقلته وكالة رويترز.

وأبلغ كودلو شبكة فوكس بيزنس "هناك محادثات جارية. لا أريد أن أذكر أسماء. لكن هناك محادثات جارية، وستكون ذهابا وإيابا بين الولايات المتحدة وبكين".

لكن كودلو قال في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج في وقت سابق، إن المناقشات لم تبدأ.

أمريكا الصين البيت الأبيض ترامب

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