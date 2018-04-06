الوظائف في أمريكا تسجل أقل زيادة في ستة أشهر والأجور ترتفع



القاهرة- وكالات:

قالت وكالة رويترز اليوم الجمعة، إن الاقتصاد الأمريكي أضاف أقل عدد من الوظائف في 6 أشهر في مارس مع انحسار التأثير الإيجابي الناتج عن اعتدال درجات الحرارة، لكن زيادة في مكاسب الأجور تشير إلى تحسن سوق العمل وهو ما سيسمح لمجلس الاحتياطي الاتحادي بمواصلة زيادة أسعار الفائدة هذا العام.

وبحسب رويترز، قالت وزارة العمل الأمريكية اليوم إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة زاد 103 آلاف وظيفة الشهر الماضي في الوقت الذي انخفضت فيه الوظائف في قطاعي التشييد ومتاجر التجزئة. وهذه أقل زيادة منذ سبتمبر الماضي وتأتي بعد قفزة بلغت 326 ألف وظيفة في فبراير.

وجاء نمو الوظائف في مارس دون المتوسط البالغ 202 ألف في الأشهر الثلاثة السابقة، ويماثل تقريبا عدد الوظائف البالغ 100 ألف وظيفة الذي يتعين على الاقتصاد توفيرها لمواكبة نمو أعداد السكان الذين هم في سن العمل.

واستقر معدل البطالة عند 4.1% للشهر السادس على التوالي، حتى مع خروج أشخاص من قوة العمل. كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يضيف الاقتصاد 193 ألف وظيفة الشهر الماضي وأن ينخفض معدل البطالة إلى 4%.

وارتفع نمو الأجور قليلا في مارس. وارتفع متوسط الأجر في الساعة ثمانية سنتات أو ما يعادل 0.3% الشهر الماضي بعد زيادة بلغت 0.1% في فبراير. ودفع ذلك الزيادة السنوية في الأجور إلى 2.7% من 2.6% في فبراير.