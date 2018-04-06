توقعات بارتفاع إيرادات التأمينات الاجتماعية خلال العام المالي الجديد

كتبت- ياسمين سليم:

قال سامي عبد الهادى، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، في بيان اليوم الجمعة، إن الصندوق يستهدف زيادة جملة الإيرادات خلال العام المالي المقبل للصندوق العام والخاص بنسبة 10% عن العام المالي الحالي، لبتلغ 90 مليار جنيه مقابل مبلغ 81.8 مليار جنيه.

وبحسب البيان، قال عبد الهادي إن الصندوق يتوقع ارتفاع قيمة المصروفات التأمينية خلال العام المالي المقبل إلى 87.4 مليار جنيه مقابل 71.6 مليار جنيه العام الماضي، بزيادة 22%.

وتوقع محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومي، أن ترتفع جملة إيرادات الصندوق الحكومي إلى 138 مليار جنيه مقابل 122.9 مليار جنيه العام الحالي، بزيادة 13%.

كما أنه من المتوقع زيادة قيمة المصروفات التأمينية خلال عام 2018-2019 إلى 107.5 مليار جنيه مقابل 89 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي بزيادة 20.8%، بحسب سعودي.

جاء ذلك خلال اعتماد مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، للموازنة التخطيطية لصندوقي التأمين الاجتماعي للعام المالى 2018-2019.