التجارة توضح أسباب عدم فرض رسوم إغراق على واردات الصاج

كتبت- إيمان منصور:

قال ياسر جابر المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والصناعة، في بيان اليوم الخميس، إن قرار الوزير طارق قابيل، بعدم فرض رسوم إغراق على واردات الصاج المدرفل على البارد ذات منشأ أو المصدرة من الصين وروسيا وبلجيكا، "جاء في إطار حرص الوزارة على حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية".

وأضاف أن قرار الوزير يعكس التزام الوزارة بقواعد النظام التجاري العالمي المتعدد وأحكام منظمة التجارة العالمية وكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية التجارة العالمية والتى تتيح لوزير التجارة باعتباره رئيس سلطة التحقيق اتخاذ القرار الذي يحقق الصالح العام للاقتصاد القومي ككل وليس لقطاع واحد فقط، بحسب البيان.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت قرار قابيل، بعدم فرض رسوم إغراق على وارادت الصاج المسحوب على البارد، على الرغم من توصية اللجنة الاستشارية المختصة، بفرض رسوم نهائية.

وكان وزير التجارة قرر في سبتمبر 2016 بدء التحقيق في إغراق السوق المصري بالصاج المسحوب على البارد، وأثبتت سلطات التحقيق أن واردات هذا المنتج ذات المنشأ أو المستوردة من الصين وروسيا وبلجيكا، ترد بأسعار مغرقة، وأنها تسببت في أضرار مادي للصناعة المحلية. لكن الوزير قرر إنهاء التحقيقات دون فرض رسوم.

وقال جابر إن الصلب المدرفل على البارد يدخل ضمن مدخلات الإنتاج لعدد كبير من الشركات المنتجة للأجهزة الكهربائية والهندسية والتي قامت بضخ استثمارات كبيرة لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن "فرض أية رسوم إغراق على هذه الأصناف سيؤثر على تنافسية هذه المنتجات في السوقين المحلي والخارجي، وارتفاع أسعارها بشكل كبير نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات الانتاج وهو ما سينعكس سلبا على المستهلك المصري".

وقال جابر إن القرار استهدف أيضا إيجاد تنوع في منتجات الصاج المدرفل على البارد سواء من حيث الكميات أو الجودة لتلبية احتياجات كافة القطاعات الصناعية التي يدخل الصاج كأحد المستلزمات في انتاجها.

وكان منتجو الأجهزة المنزلية، طالبوا بعدم فرض رسوم إغراق على الصاج البارد، حتى لاترتفع أسعار الأجهزة بنسبة تصل إلى 40% نتيجة زيادة تكلفة الإنتاج.

إقرأ أيضا:

رغم توصية بفرضها.. وزير التجارة يقرر عدم فرض رسوم إغراق على "الصاج