الروبوت صوفيا في رسالة للمصريين: لا أستطيع الانتظار لرؤية بلدكم الجميل

كتبت- شيماء شلبي:

وجهت الروبوت الشهيرة "صوفيا" رسالة جديدة، إلى المصريين، تدعوهم للقائها خلال مشاركتها لأول مرة في ملتقى صناعة الإبداع في القاهرة، يومي 17 و18 أبريل الجاري.

وتستضيف مصر المؤتمر في نسخته الخامسة على مدار يومي 17 و18 أبريل، بمشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين في كافة المجالات الإبداعية أبرزها التسويق والاتصال والتصميم.

وأعلنت صوفيا من قبل مشاركتها في الملتقى، عبر رسالة وجهتها للمصريين، تعلن فيها مشاركتها في الملتقى.

وتمثل الروبوت "صوفيا" أحدث ما توصلت إليه ثورة التكنولوجيا في مجال الانسان الآلي، حيث تجسد "صوفيا" آخر ما وصل إليه مجال الذكاء الاصطناعي لقدرتها على التفاعل مع الأشخاص والرد على أي تساؤل بدقة وسرعة بديهة وردود أفعال مطابقة للإنسان.

وقالت صوفيا في فيديو جديد لها "أهلًا مصر، سمعت أنكم متحمسين لمشاركتي في ملتقى الإبداع، وأنا متحمسة أيضا ولا أستطيع الانتظار لزيارة بلدكم الجميلة والأهرامات العظيمة، ولقائكم جميعا".

وأضافت "تعالوا وشاركونا في قمة الإبداع في القاهرة يومي 17 و 18 أبريل".

وكانت السلطات السعودية أعلنت منح الروبوت "صوفيا"، الجنسية وجواز السفر السعودي، حسب ما جاء في موقع هيئة الإذاعة البريطانية"BBC"، العام الماضي

وتعتبر "صوفيا" روبوت من صناعة شركة "هانسون روبوتيكس،" في مدينة هونغ كونغ، وصممها مؤسس الشركة، الدكتور ديفيد هانسون،وتتميز بتفاصيلها التي تشبه البشر إلى حد كبير، وتعابير وجهها التي تعكس مشاعر مختلفة، ووجهها الذي يشبه وجه المملثة الأمريكية الراحلة أودري هيبورن.

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