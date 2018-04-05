"كيما" توقع مع تحالف بنكي عقد تمويل مشروعها في أسوان

كتبت - شيماء حفظي:

وقعت شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" التابعة لقطاع الأعمال العام، اليوم الخميس، عقد التمويل المشترك لمشروع "كيما 2" بأسوان، مع تحالف بنكي.

وحضر التوقيع خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام ورئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عماد الدين مصطفى، ومسؤولو البنوك المشاركة في التمويل.

ويتضمن الائتلاف البنكي ستة بنوك هي بنوك الأهلي المصري، والعربي الأفريقى، ومصر، والقاهرة، وبلوم مصر، والعقاري المصري.

وتبلغ نسبة مشاركة البنوك في تمويل المشروع نحو 62% بعدما تم الاتفاق مع البنوك لرفع نسبة مساهمتها من 51.2%.

وقال عيد الحوت رئيس شركة كيما، إن المشروع يهدف لتعظيم توفير الطاقة حيث يوفر ما يقرب من 3 مليارات جنيه هي تكلفة الكهرباء المستخدمة في إنتاج المصنع.

وأضاف أن المصنع الجديد متوافق مع البيئة بعد تحويله للعمل بالغاز الطبيعي و"هذا هو الغرض الرئيسي من التطوير".

وتنفذ شركة الصناعات الكيماوية المصرية، حاليا مشروع "كيما 2"، بتكلفة حوالي 11.5 مليار جنيه لإنتاج الأمونيا واليوريا، بالغاز الطبيعي.

ولجأت كيما للاقتراض من التحالف البنكي لاستكمال المشروع نتيجة ارتفاع التكلفة الاستثمارية خاصة بعد تحرير سعر الصرف، وزيادة أسعار المواد البترولية والكهرباء، وعدم قدرتها على تمويله ذاتيا.

وكانت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة الكيماوية، وافقت في فبراير الماضي، على التصديق على الكفالات والتعهدات، التي يوقع عليها رئيس الشركة القابضة للبنوك الممولة لمشروع كيما.

كما وافقت الجمعية على تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة على التوقيع على العقود المساندة للكفالات والمعاهدات التي تطلبها البنوك للتمويل.

وتتولى شركة تكنومنت الإيطالية، المقاول العام والمنفذ للمشروع، وشركة أوراسكوم للإنشاءات، تنفيذ أعمال التوسعات بمصنع الأسمدة التابع لها.

واتفق الطرفان "كيما وتكنومنت" على تنفيذ الأعمال على مرحلتين الأولى تتمثل في إقامة وحدتي أمونيا باستثمارات 658 مليون دولار بطاقة 1200 طن يوميا، والمرحلة الثانية بتأهيل المصنع للعمل بالغاز الطبيعي بتكلفة 138.8 مليون دولار.

ووصل إجمالي إنجاز المشروع حتى الشهر الماضي إلى 82%، ومن المقرر أن يكون الافتتاح التجريبي للمشروع آخر ديسمبر 2018.