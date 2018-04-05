7 جنيهات تراجعا في سعر جرام الذهب بمصر خلال تعاملات الخميس

كتب - مصطفى عيد:

تراجعت أسعار الذهب في مصر 7 جنيهات في الجرام خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس الأربعاء، بعد انخفاضها عالميا.

وقال نادي نجيب إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع خلال تعاملات اليوم إلى 652 جنيها مقابل 659 جنيها أمس الأربعاء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 559 جنيها، والجرام عيار 24 إلى نحو 745 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب 5216 جنيها، بحسب نجيب.

وأرجع نادي نجيب انخفاض أسعار الذهب في مصر إلى تراجعها عالميا.

وبحسب وكالة رويترز، تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس بعدما سجلت أعلى مستوياتها في أسبوع في الجلسة السابقة، مع انتعاش شهية المستثمرين للمخاطرة بعدما أبدت الولايات المتحدة استعدادها لحل نزاع تجاري متصاعد مع الصين.

وبحلول الساعة 07:01 بتوقيت جرينتش نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1324.96 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما لامست أعلى مستوى في أسبوع عند 1348.06 دولار للأوقية أمس الأربعاء.