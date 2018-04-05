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البورصة تتراجع مع نهاية آخر تعاملات الأسبوع

03:03 م الخميس 05 أبريل 2018
البورصة تتراجع مع نهاية آخر تعاملات الأسبوع

البورصة

كتب- مصطفى عيد:

شهدت مؤشرات البورصة المصرية تراجعا جماعيا خلال تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.57% إلى مستوى 17411 نقطة، مع نهاية التعاملات.

كماهبط المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.31%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.58%.

وسجلت تعاملات المصريون صافي بيع بقيمة 121.3 مليون جنيه خلال تعاملات اليوم، بينما حقق الأجانب والعرب مشتريات صافية بقيمة 64.6 مليون جنيه و56.7 مليون جنيه على التوالي.

وكانت البورصة ارتفعت خلال تعاملات أمس الأربعاء بنسبة 0.1% عند مستوى 17510 نقطة.

البورصة جلسات أسهم

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