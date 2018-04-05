رئيس القابضة المعدنية: جارٍ تصفية شركة "الأهلية للصناعات المعدنية"

كتبت- شيماء حفظي:

قال مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام، إن الشركة تنفذ حاليا إجراءات تصفية الشركة الأهلية للصناعات المعدنية.

ومرت رحلة تصفية الأهلية للصناعات المعدنية بعدة مراحل، حيث صدر قرار تصفيتها الأول عام 2004، إلا أن وزارة قطاع الأعمال العام، تراجعت عن قرار التصفية في 2011، وظل هذا الوضع ساريا حتى 2016.

وفي يونيو 2016، قرر وزير قطاع الأعمال العام السابق أشرف الشرقاوي، مد أجل تعليق تصفية الشركة لمدة 6 أشهر، قبل أن تقرر الشركة القابضة السير في إجراءات تصفيتها مرة أخرى.

وقال نافع، لمصراوي، إن الشركة القابضة للصناعات المعدنية، انتهت من تصفية 4 شركات هي المصرية للجباسات والمحاجر، وشركة الطوب الرملي، وشركة النصر للحرارايات "سورناجا" والشركة المصرية للحراريات.

يذكر أن الشركة القابضة، كانت أعلنت في 2011، تصفية 6 شركات تابعة لها وشطب سجلها التجاري، وهي النصر للمراجل البخارية، وفارسكو للأخشاب، والنصر لصناعة الخشب الحبيبي، أريسكوم، وسابي، والقاهرة للمنتجات المعدنية.