استقالة سهر الدماطي نائبة رئيس بنك مصر

كتب- مصطفى عيد:

أعلن بنك مصر، في بيان اليوم الخميس، قبول الإدارة العليا بالبنك طلب الاستقالة الذي تقدمت به سهر الدماطي والتي شغلت منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، منذ سبتمبر الماضي.

وقال البنك إن سهر الدماطي استقالت "لمواصلة عملها في المجال الاقتصادي والتدريس".

وقالت سهر إن استقالتها ترجع إلى "رغبتها في مواصلة العطاء في مجالات متعددة".

وأضافت سهر أنها اعتزت بالعمل "تحت مظلة هذا الصرح العظيم خلال الأشهر القليلة الماضية، متمنية كامل التوفيق والازدهار للزملاء بالبنك".

وقال البيان إن محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة البنك أعرب عن "تقديره البالغ" لسهر الدماطي، وأشاد بدورها متمنيا لها دوام التوفيق.