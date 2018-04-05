احتياطي النقد الأجنبي يغطي واردات مصر لمدة 8.3 شهر

كتب- أحمد السيد:

تكفي احتياطات النقد الأجنبي بالبنك المركزي، واردات مصر من السلع لمدة 8.3 شهر، وفقا لما قالته الحكومة في نشرة الاكتتاب الخاصة بطرح سندات باليورو في بورصة لوكسمبورج.

وبحسب بيانات البنك المركزي، قفز الاحتياطي إلى 42.611 مليار دولار بنهاية مارس الماضي ليسجل مستوًى قياسيًا جديدًا مقابل 42.524 مليار دولار بنهاية فبراير.

وقالت الحكومة في نشرة الطرح إن الاحتياطي النقد الأجنبي ارتفع من 37 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2017، إلى 42.6 مليار دولار في نهاية مارس 2018.

وأرجعت الحكومة هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى السندات التي باعتها بقيمة 4 مليارات دولار في فبراير الماضي، فضلا على ارتفاع إيرادات قناة السويس.

وفي فبراير الماضي، باعت مصر سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار ببورصة لوكسمبورج.

وتحسنت موارد البلاد من العملة الصعبة خلال العام الماضي، بعد تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.

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