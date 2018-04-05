النساجون الشرقيون تستهدف زيادة المبيعات إلى 10.8 مليار جنيه في 2018

كتب - مصطفى عيد:

قالت شركة النساجون الشرقيون للسجاد في بيان للبورصة اليوم الخميس، إنها تستهدف تحقيق نمو في صافي المبيعات الإجمالية في حدود من 6 إلى 7% خلال العام الجاري لتصل إلى 10.8 مليار جنيه، مع بداية التعافي الحذر في السوق المحلي.

وعادت القوة الشرائية للمستهلكين في مصر للتحسن خلال الفترة الأخيرة، مع التراجع الملحوظ في معدلات التضخم في الشهور الماضية، بعد موجة غلاء العام الماضي هي الأشد في 3 عقود نتيجة إجراءات الإصلاح الاقتصادي وعلى رأسها تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.

وقفز صافي مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 10.2 مليار جنيه مقابل نحو 6.8 مليار جنيه خلال عام 2016 بنسبة زيادة 50.1%، بحسب القوائم المالية المجمعة للشركة التي أصدرتها في وقت سابق من الشهر الماضي.

وقالت الشركة في بيانها اليوم، إنها تستهدف نمو قطاع التصدير بنسبة 8% في عام 2018، عبر الدخول في عروض بيعية مع كبرى متاجر التجزئة بالسوق الأمريكي والكندي، والتعاقدات التي أبرمتها في السوق الأوروبي والتعاون مع عملاء جدد في كل من بولندا، وأوكرانيا، ورومانيا، وسلوفاكيا.

وأضافت أنها تسعى لاستمرار نمو الصادرات الذي حققته في السوق الآسيوي، حيث تتوقع أن ينمو التصدير لليابان بنسبة 20%، بالإضافة إلى التصدير لعملاء جدد في كوريا الجنوبية، وسنغافورة، وإندونيسيا.

وتسعى النساجون الشرقيون إلى التوسع في السوق الأفريقي، وإبرام تعاقد جديد مع كبرى المتاجر في جنوب أفريقيا، بالإضافة إلى التصدير إلى الكونغو، وبنين، وغانا، وتوجو، بحسب البيان.

وقالت الشركة إنها أبرمت تعاقدات جديدة في أسواق الشركة التصديرية، وتمكنت من فتح العديد من الأسواق الجديدة، وإنها تتوقع أن يظهر أثر هذه التعاقدات في النصف الثاني من العام الجاري.

والنساجون الشرقيون، إحدى أكبر مصنعي السجاد في العالم، وتعمل في سوق المفروشات الأرضية ما يزيد عن 30 سنة، وتمتلك النساجون الشرقيون مصانع في كل من أمريكا والصين، وتبيع منتجاتها لأكثر من 130 دولة.

وسجلت الشركة صافي ربح خلال عام 2017 بقيمة 741.8 مليون جنيه مقابل 528.9 مليون جنيه خلال العام قبل الماضي، بنسبة زيادة 40.2%.

وكانت الشركة قالت في تقرير لمجلس الإدارة، في الرابع من مارس الماضي، إنه من المتوقع أن تصل قيمة استثماراتها خلال العام الجاري إلى 485 مليون جنيه مقابل 400 مليون جنيه استثمارات العام الماضي "استكمالا لسياسة التوسعات التي تنفذها الشركة بإضافة وحدات إنتاجية جديدة".

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