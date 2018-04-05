مصر والبنك الإسلامي يتفقان على استراتيجية تعاون بقيمة 3 مليارات دولار

كتب- مصطفى عيد:

اتفقت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع بندر حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، على استراتيجية التعاون الجديدة بين مصر والبنك بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي خلال ثلاث سنوات (2018-2020)، لدعم عدد من المشروعات التنموية في مصر.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس، إنها اتفقت مع البتك الإسلامي على دعم عدد من مشروعات التنمية في سيناء، خاصة مشروع لتحلية المياه، بالإضافة إلى الاتفاق على ترتيبات إنشاء مكتب إقليمي للبنك في مصر والمنتظر أن يخدم دول الجوار العربي وهي الأردن والسودان ولبنان والعراق وسوريا.

واتفقت أيضا الوزيرة مع حجار على دعم مشروعات الشباب في مصر من خلال الصندوق الاستثمارى لريادة الأعمال ومبادرة "فكرتك شركتك"، وذلك في إطار الصندوق الجديد للعلم والابتكار والتكنولوجيا والذي أطلقه البنك الإسلامي للتنمية مؤخرا بقيمة 500 مليون دولار.

جاء ذلك خلال لقاء بين الجانبين على هامش الاجتماع السنوي الـ43 للبنك والذي يقام بالعاصمة التونسية، بحضور هاني سالم سنبل، رئيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بحسب البيان.

ودعت الوزيرة، البنك، خلال اللقاء، للاستثمار في مشاريع ريادة الأعمال والمشاريع الابتكارية، وزيادة مركز رواد الأعمال في الوزارة.

كما بحثت الوزيرة مع هاني سالم سنبل زيادة التعاون بين الوزارة والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، خلال المرحلة المقبلة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين في مصر.

وكانت الوزيرة وقعت في يناير الماضي اتفاقية مع المؤسسة بقيمة 3 مليارات دولار لصالح الحكومة المصرية لدعم توفير سلع أساسية.