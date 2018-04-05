وزيرة الاستثمار تبحث مع نظيرها التونسي إنشاء مجلس استثماري مشترك

كتب - مصطفى عيد:



بحثت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع زياد العذاري وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي، إنشاء مجلس استثماري مشترك بين البلدين، لتسهيل وتشجيع ضخ استثمارات من المستثمرين المصريين والتونسيين في البلدين.



وبحسب بيان من وزارة الاستثمار اليوم الخميس، بحث الجانبان أيضا زيادة الاستثمارات التونسية في مصر، وتفعيل التوصيات الخاصة باجتماعات الدورة الـ 16 للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، وتعزيز التعاون الاستثماري بين مجتمعات الأعمال في البلدين، بهدف إقامة مشروعات مشتركة بالتنسيق بين وكالتي الترويج للاستثمار في البلدين.



جاء ذلك خلال لقاء بين الجانبين على هامش الاجتماع السنوي الـ43 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، والذي يعقد في تونس، بحسب البيان.



كما اتفقت الوزيرة، مع عمر الباهي، وزير التجارة والصناعة التونسي، والمناظر لها فى اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين، على عقد اللجنة المشتركة العليا بين البلدين في شهر سبتمبر المقبل، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، وإقامة مجلس استثماري بين البلدين على هامش أعمال اللجنة.



وبحثت الوزيرة كذلك مع أسامة القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، توسع المؤسسة في تقديم خدمات تأمين وضمان الاستمارات الأجنبية وتشجيع تدفقها إلى السوق المصرية.



وأكدت الوزيرة، أهمية أن تشمل استراتيجية المؤسسة توفير الدعم التأميني لمشاريع البنية الأساسية في السوق المصري، ودعم توجه مصر نحو السوق الأفريقي، وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصري، ودعم القطاع الخاص.