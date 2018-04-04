الدولار يصعد أمام الجنيه ببنكي القاهرة والعربي الأفريقي مع نهاية التعاملات

كتبت- إيمان منصور:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنكي القاهرة والعربي الأفريقي مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستواه في الصباح، بينما استقر في 8 بنوك أخرى.

وارتفع سعر الدولار في بنك القاهرة إلى 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع مقابل 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع.

كما صعد سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي إلى 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع مقابل 17.59 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي، ومصر عند 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنك الإسكندرية عند 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

وكما استقر سعر الدولار أيضا بنوك كريدي أجريكول والبركة وقناة السويس والتجاري الدولي عند 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.63 جنيه للشراء و17.73 للبيع.