حصيلة الشهادات مرتفعة العائد بالبنك الأهلي ترتفع 9 مليارات جنيه في 4 أيام

كتبت منال المصري:

قال يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري إن شهادات الادخار مرتفعة العائد جمعت حصيلة تبلغ 44 مليار جنيه منذ بداية يوم الأحد وحتى اليوم الأربعاء مقارنة 35 مليار جنيه الخميس الماضي أي بزيادة 9 مليارات جنيه في 4 أيام.

ورصد "مصراوى" إقبالا كثيفا من العملاء، على فروع البنك الأهلي المصري، من أجل شراء شهادات الادخار مرتفعة العائد، تحسبا لوقفها خلال الأيام المقبلة، بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة الرئيسية.

ولا يزال البنك الأهلي يطرح شهادات الادخار ذات العائد 17% و15%، حتى الآن، كما يطرح أيضا شهادات الاستثمار ذات العائد 17.25% و15.25% التي يوزعها نيابة عن بنك الاستثمار القومي.

ومن المقرر أن يعقد البنك اجتماعا الأسبوع المقبل، لمناقشة سعر الفائدة على الشهادات والودائع.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1% يوم الخميس الماضي، لتصل إلى 16.75% على الإيداع و 17.75% على الإقراض، وذلك للمرة الثانية على التوالي في أقل من شهرين.

وشهادات الادخار ذات العائد السنوي الثابت 17%، لا تطرح إلا في بنكي الأهلي ومصر حاليا.

وقررت بعض البنوك العاملة في السوق منذ بداية الأسبوع الجارى إلغاء الشهادات مرتفعة العائد التي تطرحها، حيث أوقف بنك الشركة المصرفية العربية الدول "SAIB"، شهادة الـ 15% ذات الأجل 5 سنوات، كما قرر خفض الفائدة 1% على حساب التوفير العادى والاستثمارى والإبقاء علي الشهادة الثلاثية دون تغيير عند 14%.

كما قرر بنك مصر إيران ايقاف الشهادة الثلاثية ذات الفائدة 16% وخفض الفائدة 1% علي حسابات التوفير والودائع وقرر البنك العقاري خفض الفائدة 1% علي جميع الأوعية الادخارية.

وخفض بنك مصر الفائدة علي حساب كبار العملاء 1% بداية من يوم الأحد الماضي.

وخفض بنك عودة مصر الفائدة 1% علي حساب التوفير والودائع.

وخفض بنك الكويت الوطنى الفائدة 0.5% علي حساب التوفير و1% علي الودائع و1.5% علي الشهادة الثلاثية.