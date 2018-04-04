البورصة تقلص مكاسبها مع نهاية تعاملات الأربعاء

كتب - مصطفى عيد:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.1% إلى مستوى 17510 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، حيث قلص مكاسبه التي وصلت في أول الجلسة إلى نحو 1.1%.

بينما هبط المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.75%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.23%.

وسجلت تعاملات الأجانب والعرب صافي شراء بقيمة 138 مليون جنيه و127 مليون جنيه على التوالي خلال جلسة اليوم، بينما سجل المصريون صافي بيع بقيمة 265 مليون جنيه.

وكانت البورصة تراجعت خلال تعاملات أمس الثلاثاء بنسبة 1%، مدفوعة بمبيعات محلية وعربية.