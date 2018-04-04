مصر تدعو أعضاء البنك الإسلامي إلى المشاركة في مشروع تنمية سيناء

كتب - مصطفى عيد:

دعت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدول الأعضاء بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إلى الاستثمار في مشروع تنمية سيناء والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في الاجتماع السنوي الـ 43 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، اليوم الأربعاء، والذي يعقد في تونس، بحضور بندر حجار رئيس مجموعة البنك.

واتفقت مصر في عام 2016 مع عدد من الصناديق العربية على تمويل برنامج تنمية سيناء، منها الصندوق الكويتي للتنمية والذي خصص 900 مليون دولار على 3 سنوات، وأيضا الصندوق السعودي للتنمية الذي خصص 1.5 مليار دولار للمشروع.

ويشمل برنامج تنمية سيناء عدة مشروعات تنموية منها إقامة 6 محطات تحلية لمياه البحر، وإنشاء عدد من التجمعات البدوية، وعدد من المشروعات التعليمية والزراعية وغيرها.

وفي فبراير الماضي، أمهل الرئيس عبد الفتاح السيسي، القوات المسلحة حتى عام 2022 بحد أقصى لإنهاء مشروع برنامج تنمية سيناء.

ويعطي قانون الاستثمار الجديد الذي أصدره الرئيس السيسي في نهاية مايو الماضي، حوافز للاستثمار في المناطق الأكثر احتياجا ومنها سيناء والصعيد.

وتصل مساهمات البنك الإسلامي للتنمية فى تمويل عدد من المشروعات المهمة في مصر إلى 2.3 مليار دولار.

ووقعت سحر نصر في يناير الماضي اتفاقية مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي، بقيمة 3 مليارات دولار لصالح الحكومة المصرية لدعم توفير سلع أساسية.

وخلال كلمتها في مؤتمر اليوم، أعربت الوزيرة، عن تطلع مصر للتعاون مع صندوق العلوم والتكنولوجيا والابتكار الجديد الذي أطلقه البنك الإسلامي بقيمة 500 مليون دولار، من أجل دعم مشروعات الشباب في مصر، بالتعاون مع الصندوق الاستثماري لريادة الأعمال.

وأطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي العام الماضي، أول صندوق للاستثمار في ريادة الأعمال، لدعم شباب ريادة الأعمال وتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، بحسب بيان الوزارة اليوم.