البحرين: احتياطيات حقل مكتشف حديثا 80 مليار برميل من النفط

القاهرة- وكالات:

قال وزير النفط البحريني اليوم الأربعاء إن الاحتياطيات النفطية لحقل مكتشف حديثا، هو الأضخم على الإطلاق للبحرين، تقدر بما لا يقل عن 80 مليار برميل من النفط المحكم.

كانت البحرين قالت يوم الأحد إنها اكتشفت مكامن للنفط المحكم والغاز العميق قبالة ساحلها الغربي.

ونقلت وكالة رويترز عن وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، اليوم قوله إن تقييمات مستقلة أجرتها دي جولير وماك نوتون وهاليبرتون تؤكد اكتشاف الهيئة الوطنية للنفط والغاز كميات كبيرة من النفط في خليج البحرين لا تقل عن 80 مليار برميل من النفط المحكم وبين عشرة تريليونات وعشرين تريليون قدم مكعبة من الغاز العميق.

وأضاف أنه جرى التوصل إلى اتفاق مع هاليبرتون للبدء في حفر بئرين تقيميين أخريين في 2018 والمزيد من أعمال التقييم لإمكانيات المكمن وبدء الإنتاج للمدى الطويل.