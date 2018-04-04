"إيجيترانس" تتوقع تراجع أرباحها إلى 48.5 مليون جنيه العام الجاري

كتبت - شيماء حفظي:

قالت عبير لهيطة رئيسة مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "إيجيترانس"، إنها تتوقع تراجع أرباح وإيرادات الشركة خلال عام 2018.

وأضافت عبير لهيطة خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن الشركة تستهدف صافي ربح بقيمة 48.5 مليون جنيه خلال 2018 مقارنة بربح 77.3 مليون جنيه خلال العام الماضي.

كما توقعت الشركة تراجع الإيرادات خلال العام الجاري إلى 230 مليون جنيه مقابل 352 مليون جنيه العام الماضي.

وأرجعت رئيسة مجلس الإدارة، توقعات انخفاض الأرباح والإيرادات خلال العام الجاري نتيجة تراجع نشاط المشروعات العام الجاري وهو النشاط الرئيسي للشركة.

وقالت عبير لهيطة إن الشركة تركز خلال العام الجاري على الحفاظ على حصتها السوقية التي بلغت 60% من سوق اللوجستيات في مصر.

وتأسست الشركة المصرية لخدمات النقل و التجارة "إيجيترانس" في ديسمبر 1973، في مجال اللوجستيات وشحن البضائع والتخزين والتوزيع.