الكيلو يصل إلى 7 جنيهات.. لماذا ارتفعت أسعار الطماطم؟

كتبت- منار الرخ:

تصوير - مصطفى الشيمي:

ارتفعت أسعار الطماطم في الأسواق، خلال الأيام الماضية، ليتراوح سعر الكيلو ما بين 6 إلى 7 جنيهات.

وأرجع تجار خضار تحدثوا لمصراوي، هذا الارتفاع إلى تغير الطقس خلال الفترة الماضية، وهو ما أثر على سعرها في السوق.

وقال سعد عبد اللاه، تاجر خضروات بسوق العبور، لمصراوى، إن سعر "قفص" الطماطم الذي يزن 20 كيلو جرام، يتراوح سعره ما بين 60 إلى 70 جنيها، حيث يبلغ سعر الكيلو القطاعي 3.5 جنيه في سوق العبور.

وأرجع عبد اللاه ارتفاع السعر إلى تغير الطقس خلال الفترة الماضية، وهو ما أثر على جودة الإنتاج ورفع السعر، مشيرا إلى أن الطماطم الموجودة حاليا في السوق ليست بجودة عالية.

ويبلغ سعر بيع الطماطم في سوق أكتوبر للجملة، ما بين 3.5 إلى 5 جنيهات للكيلو الواحد، بحسب محسن عوض، تاجر بسوق أكتوبر.

وقال عوض لمصراوي إن السبب وراء ارتفاع سعر الطماطم هو فاصل عروات الزراعة في الطماطم والذي يكون الإنتاج فيه جودته غير عالية.

ووفقا لعوض، فإن أسعار الطماطم بدأت في الارتفاع منذ نحو 5 أيام.

وتوقع يحيي السني، رئيس شعبة الخضروات في الغرفة التجارية بالقاهرة لمصراوى، أن تعاود الطماطم الانخفاض خلال الأسبوعين المقبلين، نظرا لإمكانية تحسن الطقس.

وقال السني "الطماطم هترجع تتباع في السوق بـ 3 جنيه، زي الأول".

وتشهد أسعار الخضروات منذ أكثر من شهرين تراجعا، حيث تشير بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن التضخم في شهر فبراير الماضي إلى انخفاض مجموعة الخضروات بنسبة 0.3%، بسبب تراجع أسعار الطماطم بنسبة 4.4% مقارنة بشهر يناير.