مذكرة تفاهم بين التجاري وفا بنك وجمعية المصدرين لزيادة الصادرات لأفريقيا

كتب - مصطفى عيد:

وقعت مجموعة التجاري وفا بنك، مذكرة تفاهم مع جمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك"، للتعاون في زيادة صادرات مصر إلى الدول الإفريقية، بحسب بيان من مجموعة التجاري وفا بنك اليوم الأربعاء.

وبمقتضى هذه المذكرة، تقوم مجموعة التجارى وفا بنك، من خلال الفروع والشركات التابعة لها في مصر وفي الدول الأخرى، بتقديم منتجات وخدمات بنكية تنافسية تلبي احتياجات الشركات وطلبات المستثمرين المصريين التابعين لجمعية إكسبولينك.

وستتعاون المجموعة أيضا مع الجمعية في تقديم الإصدارات التحليلية للسوق، وذلك لدعم الشركات والمستثمرين المصريين المرشحين من قبل "إكسبولينك"، بحسب البيان.

كما ستوفر مجموعة التجارى وفا بنك فرص المشاركة بمنتدى "إفريقيا للتنمية" لأعضاء جمعية إكسبولينك في دورته الثامنة والتي ستعقد في أكتوبر المقبل في المغرب بهدف الاستفادة من خدمات المنتدى ذات القيمة المضافة.

وسيعمل الجانبان كذلك على إنشاء مشروعات مشتركة بين المستثمرين المغاربة والمصريين، وتنظيم مشترك لبعثات رجال الأعمال من أجل اكتشاف الفرص الاستثمارية المشتركة في الدول التي تتواجد بها فروع المجموعة.

ويقع المقر الرئيسي لمجموعة التجاري وفا بنك في المغرب، كما تتواجد في 25 دولة من خلال شركات تابعة تمتلك أغلبية أسهمها، ومنها في إفريقيا مصر وتونس وموريتانيا والسنغال وبوركينا فاسو ومالي وساحل العاج والكنغو والجابون والكاميرون وتوجو وبنين والنيجر، وفي أوروبا فرنسا وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، وانجلترا.

كما تتواجد المجموعة من خلال شركات مالية أو مكاتب تمثيلية في لندن وجنيف ومونتريال وأبو ظبي ودبي وتريبولي والرياض.

واستحوذت مجموعة التجاري وفا بنك المغربية على بنك باركليز مصر بالكامل من مجموعة باركليز العالمية في الثالث من مايو الماضي.