البنك الأهلي يوقع اتفاق قرض مع أسيوط لتكرير البترول بـ100 مليون دولار

كتب - مصطفى عيد:

وقع البنك الأهلي اتفاقا مع شركة أسيوط لتكرير البترول بشأن القرض المقدم من بنك التنمية الصيني بقيمة 100 مليون دولار عن طريق البنك الأهلي للمساهمة في تمويل أحد مشروعات مجمع إنتاج البنزين عالي الأوكتان بأسيوط.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء، يجري تنفيذ هذا المشروع حاليا في إطار تطوير معمل تكرير أسيوط لتأمين المنتجات البترولية في محافظات صعيد مصر.

ووقع اتفاق القرض ناجي كساب رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول، ويحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، بحضور طارق الملا وزير البترول، وهشام عكاشة رئيس البنك.

وقال رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول، إن القرض المقدم بقيمة 100 مليون دولار يسهم في تمويل جانب من مشروع الخدمات والمرافق الذي يمثل أحد العناصر الأساسية في مجمع "إصلاح وأزمرة النافتا" لإنتاج البنزين عالي الأوكتان الجاري تنفيذه حاليا بمعرفة شركة إنبي المقاول العام للمشروع.

وأضاف أنه سيتم توفير تمويل ذاتي بقيمة 64 مليون دولار لاستكمال مشروع الخدمات والمرافق والذي يتضمن إنشاء محطتي كهرباء، إلى جانب محطة محولات كهرباء رئيسية و6 مستودعات تخزين للمنتجات ومواد التغذية،

كما يشمل المشروع وحدات لمعالجة الصرف الصناعي والمياه، وإنتاج البخار والمياه منزوعة الأملاح والنيتروجين وتخزينه وإنتاج الهواء، بالإضافة إلى الشعلة ومبنى إداري وآخر للتحكم، بحسب رئيس الشركة.

ويعتبر مجمع أسيوط لإنتاج البنزين أحد المشروعات الجاري تنفيذها في برنامج عمل وزارة البترول لتطوير معامل التكرير، حيث يهدف إلى إنتاج 604 آلاف طن من البنزين عالي الأوكتان سنويا لتغطية احتياجات محافظات الجنوب من هذا المنتج.

وقال وزير البترول إن وزارته تعمل على الإسراع في تنفيذ مشروعات تطوير معامل التكرير نظرا لأهميتها في ترشيد استيراد الوقود وتوفير جانب من النقد الأجنبي من خلال زيادة الإنتاج المحلي وتحسين جودة المنتجات البترولية.

وأضاف أن تطوير معمل تكرير أسيوط يأتى في إطار خطة الوزارة لتأمين احتياجات محافظات الصعيد وجنوب مصر من المنتجات البترولية ذاتيا من خلال المشروعات والتوسعات الجديدة المقامة على أرض الصعيد.