بنك SAIB يخفض الفائدة 1% على حسابي التوفير الاستثماري والإسلامي



كتبت-منال المصري:

قال مصدر مسؤول ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB، إن البنك قرر خفض الفائدة على حسابي التوفير الاستثماري والإسلامي بنسبة 1%، بعدما خفض البنك المركزي سعر الفائدة الأسبوع الماضي.

وأضاف المصدر أن خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية أمس قررت الإبقاء على فائدة حساب التوفير العادي دون تغيير، فضلا عن الإبقاء على أسعار الودائع والشهادة الثلاثية دون تغيير بهدف عدم تاثر مستوى السيولة بالبنك.

وسجلت الفائدة على حساب التوفير الإسلامي بعد الخفض 13.25%، فيما سجلت الفائدة على حساب التوفير الاستثماري 13.5%.

كما قرر البنك إيقاف الشهادة الخماسية ذات الفائدة 15% ولم يصدر قرار بإصدار شهادة جديدة حتى الانتهاء من دراسة السوق وتحليل مستوى السيولة بالبنك.

وكان المركزي خفض الفائدة 1% يوم الخميس الماضي، للمرة الثانية على التوالي في أقل من شهرين، مع استمرار تراجع معدلات التضخم.

وتعقد البنوك اجتماعات مكثفة خلال الأسبوع الجاري من أجل إعادة تسعير الأوعية الادخارية بما يتماشي مع تحركات الفائدة في السوق.