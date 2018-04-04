الأرز يصل إلى 8.5 جنيه.. أسعار السلع الأساسية في المجمعات الاستهلاكية

كتبت- منار الرخ:

قال تقرير صادر من شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، اليوم الأربعاء، إن سعر كيلو الأرز في المجمعات الاستهلاكية من 7.5 إلى 8.5 جنيه، بينما يتراوح سعر كيلو العدس ما بين 14 و16 جنيها.

ويظهر تقرير للشعبة - اطلع مصراوي عليه - استقرار أسعار معظم السلع الأساسية خلال شهر أبريل الجاري في كل منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين.

ويعرض مصراوي أبرز أسعار السلع الأساسية في المجمعات الاستهلاكية، وفقا لتقرير الشعبة:

السكر المعبأ يتراوح سعره من 8.5 إلى 9 جنيهات

الأرز من 7.5 إلى 8.5 جنيه

زيت خليط من 17 إلى 18 جنيهًا

لتر زيت عباد الشمس من 21 إلى 22 جنيهًا

لتر زيت ذرة من 26 إلى 27 جنيهًا

المكرونة من 3.75 إلى 7 جنيهات

الدقيق المعبأ من 7 إلى 9 جنيهات

فول التدميس البلدي من 13 إلى 14 جنيهًا

اللوبيا البلدي من 27 إلى 28 جنيهًا

الفاصوليا من 24 إلى 26 جنيهًا

العدس الأصفر من 14 إلى 16 جنيهًا

الجبن الأبيض من 48 إلى 52 جنيهًا

الجبن الرومي القديم من 80 إلى 82 جنيهًا

البيض الأبيض من 35 إلى 36 جنيهًا

وخلال التقرير، توقع إبراهيم العربي، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة القاهرة، استمرار استقرار السوق مع دخول شهر رمضان المبارك بسبب زيادة معروض السلع.

وأعلنت وزارة التموين، أمس الثلاثاء، بدء معرض للسلع الاستراتيجية تحت عنوان "أهلًا رمضان" في 10 مايو المقبل، استعدادا لشهر رمضان المبارك.