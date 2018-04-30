المصرية للاتصالات: لسنا طرفا في الخلاف بين اتحاد الكرة ومحمد صلاح

كتبت- شيماء شلبي:

قال مصدر مسؤول في الشركة المصرية للاتصالات، إن شركته ليست طرفا في النزاع القائم حاليا بين اتحاد الكرة ونجم المنتخب المصري، محمد صلاح.

وأوضح المصدر، الذي فضل عم ذكر اسمه، أن "الشركة التي تعاقدت المصرية للاتصالات معها لشراء حقوق رعاية المنتخب، هي المسؤولة عن وضع صورة صلاح على طائرة المنتخب واستخدام صورته في الدعاية".

وقال المصدر إن شركة "we" لم تكن لديها فكرة عن اعتراض محمد صلاح علي وضع صورته على الطائرة التي أطلقتها للمنتخب.

وأضاف أن الشركة "تفضل أن تحل المسألة وديا عبر الاتحاد وشركة Presentation التي تعاقدت معها والمسؤولة عن حقوق رعاية المنتخب".

وقد أطلق مشجعو صلاح عدة حملات إلكترونية ضد اتحاد الكرة والشركة المصرية للاتصالات، خلال الساعات الماضية، ودعا بعضهم عبر مواقع السوشيال ميديا الي مقاطعة شركة "we" التي استخدمت حقوق دعائية بغير حق بحسب ماقالوا.

وكان وزير الشباب والرياضة خالد عبدالعزيز، قال في تصريحات تلفزيونية، أمس أن أزمة صلاح مع اتحاد الكرة في طريقها للحل، وهو ما أكده صلاحه نفسه بتغريدة له على تويتر، مساء أمس الأحد.

وبدأت أزمة صلاح ووكيله رامي عباس، مع اتحاد الكرة، بعد وضع صورته منفردا وبحجم كبير، بجوار شعار شركة WE، بما يخالف تعاقد صلاح مع شركة فودافون المنافسة.

وقال المصدر في المصرية للاتصالات إن we" شركة وطنية وتقدر كل إنجازات صلاح وتسعى بكل جهد احل الموقف الذي لم تتسبب فيه من البداية".