أرباح أوراسكوم للاتصالات تتراجع 48.2% خلال 2017

كتب - مصطفى عيد:

أظهرت نتائج أعمال شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة، أنها حققت تراجعا في صافي أرباحها خلال عام 2017 بنسبة 48.2% مقارنة بالعام قبل الماضي.

وبحسب القوائم المالية المجمعة للشركة، سجل صافي الأرباح خلال العام الماضي 464.9 مليون جنيه مقابل 897.5 مليون جنيه في عام 2016.

وبلغت إيرادات التشغيل لدى الشركة خلال عام 2017 نحو مليار و561.5 مليون جنيه العام الجاري، مقابل 538.4 مليون جنيه العام قبل الماضي.

وكان البند الأبرز الذي ساهم في تراجع أرباح الشركة هو تسجيلها خسائر من فروق تقييم أرصدة بالعملات الأجنبية بقيمة 24.7 مليون جنيه مقابل تسجيل أرباح بقيمة مليار جنيه و442.1 مليون جنيه خلال عام 2016.