وزير الصناعة: 10% زيادة في التبادل التجاري بين مصر واليونان خلال 2017

كتبت - إيمان منصور:

قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة في بيان اليوم الإثنين، إن حجم التبادل التجاري السلعي بين مصر واليونان حقق زيادة بنسبة 10% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2016.

وبلغ التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي 350 مليون يورو مقابل 319 مليون يورو في عام 2016، بحسب الوزير.

وأضاف أن الصادرات السلعية المصرية لأسواق اليونان حققت العام الماضي زيادة بنسبة 22.7%، حيث بلغت 180.5 مليون يورو مقابل 147.7 مليون يورو عام 2016.

وحقق عدد من السلع المصرية المصدرة للسوق اليوناني زيادة مضطردة خلال عام 2017، تضمنت الأسمدة، والبطاطس، والحديد المدرفل، والمنسوجات، والزيتون، والخضر المجمدة، بحسب الوزير.

وأشار الوزير إلى أن أهم الواردات المصرية من اليونان تشمل الفاكهة والقمح والبلاستيك والزيوت وأدوات المائدة والمضخات.

وبلغ إجمالي الاستثمارات اليونانية في مصر 155 مليون دولار في 160 مشروعا تعمل في مجالات الصناعة، والخدمات، والإنشاءات، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتمويل، والزراعة، وفقا للوزير.

وأوضح قابيل أن الصادرات السلعية المصرية للسوق القبرصي حققت العام الماضي زيادة كبيرة بنسبة 81.5%، حيث بلغت 33 مليون يورو مقابل 18.2 مليون يورور عام 2016.

وقال الوزير إن حجم التبادل التجارى السلعي بين البلدين بلغ العام الماضي 45 مليون يورو منها 12 مليون يورو واردات لمصر، لتحقق فائضا في الميزان التجاري لصالحها بقيمة 21 مليون يورو مقارنة بفائض بلغ 5 ملايين يورو عام 2016 بنسبة زيادة قدرها 320%.

ونتجت الزيادة الكبيرة في الصادرات المصرية للسوق القبرصي العام الماضي عن ارتفاع صادرات عدد من القطاعات الصناعية المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي، حيث تضمنت الصادرات المصرية للسوق القبرصي منتجات الحديد والصلب والذي حقق طفرة غير مسبوقة بنسبة نمو بلغت 1066% مقارنة بعام 2016.

كما حققت صادرات قطاع الأثاث المصري لقبرص نسبة نمو بلغت 500% خلال العام الماضي، وصادرات الصناعات الغذائية المختلفة نسبة زيادة 272%، والأسماك نسبة زيادة قدرها 77%، ومنتجات البلاستيك نسبة زيادة 60%، والكابلات نسبة زيادة 56%، والخضروات والفاكهة نسبة زيادة 30%، بحسب الوزير.

وقال إن أهم بنود الصادرات التي شهدت زيادة خلال العام الماضي للسوق القبرصي شملت منتجات الحديد والصلب، والأثاث، والصناعات الغذائية، والأسماك، والبلاستيك ومنتجاته، والكابلات، والخضروات والفاكهة.

وأضاف الوزير أن العلاقات التجارية بين مصر ودولتي قبرص واليونان شهدت تطورا ملحوظا خلال المرحلة الماضية، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة في الدول الثلاث بما ينعكس إيجاباً على العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة.

وذكر أن التحركات السياسية المكثفة لرؤساء مصر واليونان وقبرص خلال المرحلة الحالية تستهدف تعزيز العمل المشترك، ونقل العلاقات السياسية والاقتصادية نحو آفاق جديدة ومستويات غير مسبوقة.

وتأتي تصريحات الوزير بمناسبة بدء فعاليات افتتاح أسبوع الجاليات "إحياء الجذور" في الإسكندرية، اليوم الإثنين، والمنتظر أن يحضره الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيريه اليوناني والقبرصي.