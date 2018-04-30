الكوسة تتراجع.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتب - مصطفى عيد:

انخفضت أسعار كل من الكوسة والفلفل الرومي البلدي بقيمة 50 قرشا خلال تعاملات اليوم الإثنين بسوق العبور مقارنة بمستوياتها أمس الأحد.

بينما ارتفع كيلو الطماطم بنحو 20 قرشا خلال تعاملات اليوم لتصل إلى بين 2.1 و4.2 جنيه، كما تراوح سعر كيلو البطاطس بين 1.5 و3 جنيهات، وكيلو البصل بين 1.5 و2.5 جنيه.

واستقرت أسعار الجوافة بين 5 و7 جنيهات، والفراولة بين 6 و 8 جنيهات، والكانتلوب بين 2 و4.5 جنيه.

ويرصد "مصراوي" أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.1 و4.2 جنيه، بزيادة 20 قرشا.

البطاطس بين 1.5 و3 جنيهات.

البصل بين 1.5 و2.5 جنيه.

الكوسة بين 2.5 و4 جنيهات، بانخفاض 50 قرشا.

الفاصوليا بين 3 و5.5 جنيه.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 و5 جنيهات بانخفاض 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 3.5 و4.5 جنيه.

الملوخية بين 3 و5 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 و4 جنيهات.

البامية بين 12 و20 جنيها.

البسلة بين 5 و7 جنيهات.

السبانخ 2.5 و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 7.5 و8.5 جنيه.

اليوسفي بين 3 و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 و9 جنيهات.

الجوافة بين 5 و7 جنيهات.

الفراولة بين 6 و8 جنيهات.

الكانتلوب بين 2 و4.5 جنيه.

الموز البلدي بين 3.5 و4.5 جنيه.