بدء التداول على أسهم "سي آي كابيتال" في البورصة المصرية

القاهرة - مصراوي:

بدأ اليوم الإثنين التداول على أسهم شركة سي آي كابيتال في البورصة المصرية لتكون الشركة رقم 224 ضمن الشركات المكونة لسوقها الرئيسي.

وحضر إطلاق التداول مع بداية جلسة اليوم محمد فريد رئيس البورصة المصرية، وخالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام ، ومحسن عادل نائب رئيس البورصة، ومحمد عبد السلام رئيس شركة مصر للمقاصة، وقيادات شركة سي آي كابيتال.

وقال رئيس البورصة، محمد فريد، إن إدارة البورصة تعمل دوما على اجتذاب مزيد من الشركات القوية والراغبة في التوسع والنمو للقيد بمختلف القطاعات، "فالتنوع الذي تتمتع به البورصة يعزز من صلابة وقوة سوق مصر المالي في المساهمة في النمو الاقتصادي".

وذكر فريد أن الإقبال الكبير من المستثمرين الأجانب يؤكد الثقة الكبيرة التي توليها المؤسسات وصناديق الاستثمار العالمية في مناخ الاستثمار في مصر في ظل الإصلاحات الأخيرة على كافة الأصعدة "ماليا ونقديا وتشريعيا", حيث عززت الثقة بشكل كبير في الاقتصاد المصري.

وأسفرت عملية الاكتتاب في أسهم الشركة عن تخصيص 203 ملايين سهم من أصل 225.6 مليون سهم، لشريحة الطرح الخاص للمؤسسات المالية العالمية وصناديق الاستثمار من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والمملكة المتحدة وجنوب أفريقيا والخليج العربي ومصر والأفراد ذوي الملاءة المالية.

وتمت تغطية الاكتتاب في شريحة الطرح الخاص بمعدل 6.1 مرة وذلك بإجمالي طلبات بلغ قدرها 9.9 مليار جنيه (558 مليون دولار).

كماتم تخصيص 22.5 مليون سهم في السوق الثانوي بالبورصة لشريحة الاكتتاب العام، وتمت تغطية الاكتتاب بمعدل 29.5 مرة وذلك بإجمالي طلبات بلغ قدرها 5.1 مليار جنيه (290 مليون دولار).

وقال خالد بدوي وزير قطاع الاعمال العام، إن عملية طرح الشركات في البورصة يعزز دور القطاع المالي غير المصرفي في تنويع مصادر تمويل توسعات الشركات، مما يدعم خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للحكومة.

وتتطلع إدارة شركة سي آي كابيتال إلى مواصلة تنمية أعمالها واستكمال استراتيجيتها التوسعية بما يسهم في تعظيم القيمة لكل المساهمين، بحسب محمود عطا الله، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة.

وأضاف أن بدء التداول على أسهم الشركة في البورصة خطوة تسرع من وتيرة نمو الشركة.

وقال حازم بدران الرئيس التنفيذي المشارك بالمجموعة ورئيس مجلس إدارة كوربليس، "نحن متفاؤلون من نجاح عملية الطرح بما يمكن الشركة من تنفيذ استراتيجيتها لتنمية التوسعات المخططة".

وأضاف أن "المشاركة القوية من قبل المؤسسات المالية العالمية في هذا الطرح تعكس الصورة الإيجابية العامة لسوق المال المصري كأحد أهم الأسواق الإقليمية".