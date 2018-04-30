وزير قطاع الأعمال يطالب باستكمال خطط تطوير القابضة للأدوية

كتبت- شيماء حفظي:

طالب وزير قطاع الأعمال خالد بدوي، مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية باستكمال خطط التطوير، والبناء على ما تحقق من نجاحات لتحسين أداء الشركات.

وأكد الوزير، ثقته في قدرتهم على تحقيق نتائج إيجابية فى ظل وجود خبرات متنوعة بتشكيل المجلس.

وكرمت الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، محمد ونيس رئيس مجلس الإدارة السابق للشركة، بحضور الوزير.

وقال الوزير ، خلال التكريم، إن أعضاء المجلس السابق ساهموا بخبراتهم المتعددة في وضع رؤية واضحة للنهوض بالشركة القابضة وشركاتها التابعة على الرغم من تحمل الشركة القابضة لأعباء عدة، في مقدمتها ارتفاع أسعار الخامات وتكاليف الإنتاج بالإضافة إلى الديون المستحقة لها لدى جهات حكومية.

وكان الوزير، أصدر فى مارس الماضى قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية، تضمن تعيين السيد الدكتور أحمد حجازى رئيسا للمجلس إضافة إلى خمسة أعضاء جدد، مع تقليص عدد الأعضاء من 10 إلى 7 أعضاء (الحد الأدنى وفقًا للقانون) وخفض متوسط الأعمار إلى الأربعينات.