فيون تسحب عرض الشراء الإجباري لـ"جلوبال تليكوم" والسهم يهوي 14.5%

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة جلوبال تيليكوم القابضة، إن شركة فيون "المساهم الرئيسي بها" سحبت عرض الشراء الإجباري على الأسهم التي لا تمتلكها، وذلك في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء.

ووفقا للبيان، سحبت شركة فيون عرض الشراء الإجباري نتيجة "مرور الوقت دون الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن عرض الاستحواذ".

وقالت فيون إنها "ليس لديها نية ي أن تمضي بأي عرض شراء إجباري أخر في الوقت الحالي".

وكانت شركة فيون، تقدمت بعرض شراء إجباري لكل وأي من أسهم شركة جلويال تيليكوم في نوفمبر 2017.

وخلال جلسة اليوم، انخفض سعر سهم شركة جلوبال تيليكوم القابضة بنحو 14.5% حتى حلول الساعة الثانية عشر ظهرا، بعد سحب العرض.

وتحولت الشركة إلى الخسارة خلال العام الماضي، بقيمة 42 مليون دولار مقابل 194 مليون دولار صافي ربح في 2016.