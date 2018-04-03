الإحصاء: زيادة طفيفة في عدد رؤوس الماشية الحية والمذبوحة في 2016

كتبت- إيمان منصور:

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ارتفاع إجمالي عدد رؤوس الماشية والحيوانات المذبوحة والحية خلال 2016 ، بشكل طفيف مقارنة بالعام 2015.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء، في بيان اليوم الثلاثاء، عن النشرة السنوية لإحصاءات الثروة الحيوانية، إن إجمالي أعداد رؤوس الماشية والحيوانات الحية ارتفع خلال العام 2016، بنسبة 1% ليبلغ 18.4 مليون رأس مقارنة بالعام 2015، كما ارتفع عدد الرؤوس المذبوحة بنسبة 1.3% لتبلغ 7.5 مليون رأس.

وقال البيان، إن كمية اللحوم الناتجة من مذبوحات الماشية انخفضت خلال العام 2016، لتسجل 967 ألف طن لحوم مقابل 974 ألف طن في 2015.

وارتفعت كمية الألبان الناتجة من الأبقار والجاموس والماعز خلال العام إلى 5.1 مليون طن بزيادة نسبتها 3%، خلال العام 2016.

وفيما يتعلق بلحوم الطيور والدواجن، انخفضت كمية الإنتاج بنسبة 2.6%، كما انخفض محصول البيض بنسبة 4.8% في العام 2016.