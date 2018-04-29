مدير فيزا مصر: المدفوعات الإلكترونية تشكل 2% فقط من مشتريات المصريين

كتبت- شيماء شلبي:

قدر طارق محفوظ مدير عام شركة فيزا مصر لحلول المدفوعات الإلكترونية حجم الانفاق السنوي للمصريين بنحو 253 مليار دولار، تمثل المدفوعات الإلكترونية منها نسبه لا تتجاوز 2%.

وقال محفوظ إن السبب وراء انخفاض نسبة المدفوعات الإلكترونية، قلة عدد العملاء الذين يستخدمون وسائل الدفع الإلكتروني في مصر وغياب الثقه في المعاملات الإلكترونية.

وأضاف خلال الجلسه الثانية من مؤتمر الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والذي تنظمة الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي بالاتحاد العام للغرف التجارية تحت عنوان "مستقبل المدفوعات الرقمية ودورها في تطوير ورقمنة منظومه التجارة والشمول المالي"، إن شركة فيزا تعمل على تطوير حل تكنولوجي يعرف ب qr code عبر المحمول، من إجل تسهيل التعاملات الإلكترونية، وجذب المصريين لها.

ومن جانبه، قال محمد عزام مدير عام شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرق التجارية، إن حجم سوق خدمات التجارة الإلكترونية في مصر تقد حاليا بنحو 2.4 مليار دولار.

وقال إن المصريون ينفقون نحو 2.5 مليار جنيه سنويا علي حجز خطوط الطيران و1.2 مليار جنيه علي السفر للخارج.