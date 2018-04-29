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محمد الأتربى نائبًا لرئيس اتحاد المصارف العربية

09:14 م الأحد 29 أبريل 2018
محمد الأتربى نائبًا لرئيس اتحاد المصارف العربية

محمد الأتربى

كتبت - منال المصري:

قال وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية وافق بالإجماع على اختيار محمد الأتربي رئيسًا لمجلس إدارة بنك مصر نائبًا لرئيس اتحاد المصارف العربية.

وعقد اتحاد المصارف العربية، اليوم الأحد، المؤتمر المصرفي العربى عن ابتكارات التكنولوجيا المالية ومستقبل الخدمات المصرفية بحضور محافظ البنك المركزي طارق عامر وهشام عز العرب رئيس اتحاد بنوك مصر وقيادات القطاع المصرفي المصري وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

محمد الأتربى اتحاد المصارف العربية بنك مصر
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