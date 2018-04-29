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ساويرس يعتزم التخارج من قطاع الاتصالات في عدد من الدول بينها مصر

01:38 م الأحد 29 أبريل 2018
ساويرس يعتزم التخارج من قطاع الاتصالات في عدد من الدول بينها مصر

نجيب ساويرس

كتب- مصطفى عيد:

يعتزم رجل الأعمال، نجيب ساويرس التخارج من استثماراته بقطاع الاتصالات في عدد من الدول بحسب ما قال في مؤتمر حابي للاستثمار اليوم الأحد.

وأضاف ساويرس أن هناك مفاوضات جادة مع مشتر محتمل في بعض هذه الاستثمارات بمصر، كما يسعى للتخارج من استثمارات في باكستان وإيطاليا.

وذكر أنه لا يعتزم ضخ استثمارات جديدة في قطاع الاتصالات خلال الفترة المقبلة.

وانتقد ساويرس قانون التعدين الحالي وطرح المناقصات للاستثمار في هذا القطاع بنظام المشاركة بحصص كبيرة، مثلما يحدث في البترول، دون تحمل أي نسبة مخاطرة وهو ما يدفع المستثمرين للفرص في البلاد الأخرى.

وقال ساويرس بعد تخارجه من بعض وسائل الإعلام "حياتي سعيدة جدا ومبروك على إللي اشترى".

مؤتمر حابي للاستثمار نجيب ساويرس قطاع الاتصالات قانون التعدين

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