عامر: قانون البنوك الجديد لا يحدد مدد الرؤساء التنفيذيين بـ 9 سنوات

كتبت- منال المصري:

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، اليوم الأحد إن قانون البنوك الجديد لا يضم مدة تحديد مدد الرؤساء التنفيذيين بـ 9 سنوات.

وأضاف عامر ردًا على سؤال مصراوي اليوم على هامش مؤتمر اتحاد المصارف العربية أن "قانون البنوك سيتبع آلية أخرى للمراقبة وتحديد مدد رؤساء البنوك".

وبحسب قوله فإن القانون سيتم إصداره بعد عرضه على مجلس الدولة ورئاسة الوزارء ومجلس النواب وإقرارة من رئيس الجمهورية

وأثار مشروع القانون الجديد الذي ظهرت نسخة منه في منتصف العام الماضي، عاصفة من الانتقادات، وسط اتهامات له بأنه يوسع صلاحيات محافظ البنك المركزي على البنوك، ويتدخل في قرارات جمعياتها العمومية خاصة فيما يتعلق بتعيين الإدارات التنفيذية.

وكان عامر قد قال اليوم إن مجلس إدارة المركزي سيناقش غدا، قانون البنوك الجديد، ضمن خطته لتحقيق الشمول المالي وتوسيع نشاط القطاع المصرفي.

وأضاف عامر"إحنا بنغير قانون البنوك، وبنعمل قانون جديد سنعرضه على مجلس إدارة البنك المركزي غدا".

وقال عامر إن المركزي استعان "بأكبر وأعتى الشركات المتخصصة في العالم وكذلك البنك الدولي وصندوق النقد من أجل إعداد القانون الجديد على أعلى المعايير العالمية"

اقرأ أيضا:

طارق عامر: عرض قانون البنوك الجديد على مجلس إدارة المركزي غدا