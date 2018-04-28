تعرف على أسعار الفائدة على الشهادات ثابتة العائد في 10 بنوك

كتبت- منال المصري:

خفضت البنوك العاملة في مصر أسعار الفائدة على شهادات الادخار للمرة الثانية، خلال شهرين، بعدما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1% مرتين في شهري فبراير ومارس، مع استمرار تراجع معدلات التضخم.

وأوقف بنكا مصر والأهلي طرح الشهادة ذات العائد الثابت 17%، استجابة لقرار المركزي، وطرحا شهادة جديدة بعائد متغير مدتها 3 سنوات.

وتجد الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت إقبالا واسعا من العملاء نظرا لارتفاع وثبات فائدتها مقارنة بباقي الأوعية الادخارية مثل الودائع وحسابات التوفير.

ويعرض مصراوي، في تقريره التالي أسعار الفائدة على الشهادات، ثابتة العائد ذات الآجال 3 سنوات في 10 بنوك، نظرا لارتفاع الإقبال عليها بين العملاء مقارنة بباقي الشهادات.

البنك الأهلي المصري:

يطرح البنك شهادة ادخارية بسعر ثابت لمدة 3 سنوات بفائدة تتراوح بين 15% يصرف عائدها شهريا أو بفائدة 15.25% يصرف عائدها كل 3 أشهر، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من ألف جنيه ومضاعفاته.

بنك مصر :

يقدم شهادة بسعر ثابت لمدة 3 سنوات بفائدة 15% يصرف عائدها شهريًا فقط، ويبدأ الحد الأدنى للشهادة من ألف جنيه ومضاعفاته.

بنك الاستثمار القومي:

يصدر البنك شهادة لمدة عام واحد بفائدة 16.25% يصرف عائدها كل 3 شهور، وتطرح هذه الفائدة بفروع البنك الأهلي فقط ويبدأ الاكتتاب عليها من 500 جنيه ومضاعفاتها.

وتعتبر فائدة هذه الشهادة الأعلى سعرًا على مستوى أسعار الشهادات ثابتة العائد في الجهاز المصرفي.

كما يطرح نفس البنك شهادة ادخارية بفائدة 15.25% عبر فروع البنك الأهلي فقط، ويصرف عائدها ربع سنويًا لمدة 3 سنوات، وتبدأ من أول 500 جنيه ومضاعفاتها.

بنك القاهرة:

يصدر البنك شهادة ثلاثية بفائدة تتراوح بين 12% يصرف عائدها شهريًا أو بفائدة 13% يصرف عائدها كل ربع سنة، ويبدأ الاكتتاب في الشهادة من أول ألف جنيه كحد أدنى ومضاعفاته.

الإسكندرية:

تتراوح الفائدة على الشهادة بين 12.75% على العائد الشهري أو 13% على العائد 3 شهور لمدة ثلاث سنوات، ويبدأ الاكتتاب بالشهادة من 5 آلاف جنيه ومضاعفاتها.

بنك QNB:

تتراوح الفائدة على الشهادة الثلاثية بين 12.5% على العائد الشهري أو 12.6% على العائد الربع سنوي أو 12.75% على العائد النصف سنوي، ويبدأ الاكتتاب في الشهادة من فئة ألف جنيه ومضاعفاته.

بنك CIB:

تتراوح الفائدة بين 10.5% على العائد الشهري أو 11% على العائد الربع سنوي أو 11.25% على العائد النصف سنوي أو 11.5% على العائد السنوي، ويبدأ الاكتتاب في الشهادة من أول ألف جنيه ومضاعفاته.

البنك العربي الأفريقي:

يقدم البنك شهادة ثلاثية بفائدة ثابتة تتراوح بين 11.75% على العائد الشهري أو11.875% على العائد الربع سنوي أو 12.125% على العائد النصف سنوي أو 12.5% على العائد السنوي، ويبدأ شراء الشهادة من ألف جنيه ومضاعفاته.

التعمير والإسكان:

تسجل الفائدة 13% يصرف عائدها كل ربع سنة لمدة ثلاث سنوات، ويبدأ شراء الشهادة من 500 جنيه كحد أدنى ومضاعفاتها.

بنك SAIB:

يقدم شهادة بفائده 14% يصرف عائدها شهريًا فقط لمدة 3 سنوات، ويبدأ شراء الشهادة من أول 500 جنيه ومضاعفاتها.