استقرار أسعار السمك اليوم السبت في سوق العبور

كتبت- منار الرخ:

استقرت أسعار سمك البلطي والبوري والمكرونة السويسي في سوق العبور اليوم السبت عند نفس مستوياتها بالأمس.

وسجل سعر كيلو السمك البلطي ما بين 19 و20 جنيها، وكيلو السمك البوري بين 40 و46 جنيها للكيلو، وكيلو قشر بياض بين 28 و34 جنيها للكيلو.

واستقر سعر سمك المكرونة السويسي خلال تعاملات اليوم بين 49 و55 جنيها، وكيلو القراميط بين 10 و20 جنيها.

وسجل سعر كيلو البلطي الفليه بين 30 و70 جنيها، والسبيط بين 70 و100 جنيه، وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 و125 جنيها، وهي نفس مستويات أمس.

واستقرت أسعار كيلو الجمبري الجامبو ليتراوح بين 330 و390 جنيها للكيلو، وكيلو الجمبري الممتاز بين 230 و290 جنيها.