تراجع جديد في أسعار الذهب بمصر .. والجرام يفقد 12 جنيها خلال أسبوع

كتبت- إيمان منصور:

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة بالسوق المصري، بنحو 12 جنيها في سعر الجرام مقارنة بأسعار الجمعة الماضية نتيجة الركود الذي يعاني من السوق وتراجع سعر المعدن عالميا.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض خلال تعاملات اليوم إلى 650 جنيها مقابل 662 جنيها الجمعة الماضية بتراجع 12 جنيها للجرام الواحد.

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 557 جنيها، وعيار 24 إلى نحو 743 جنيها، وتراجع أيضا سعر الجنيه الذهب إلى 5200 جنيه.

وأرجع نجيب، تراجع اسعار الذهب بالسوق المحلي إلى حالة الركود الذي تضرب السوق على مدار الأشهر الماضية، بالإضافة إلى تراجع سعر المعدن عالميا.

وعالميا، اقتربت أسعار الذهب من أدنى مستوى في خمسة أسابيع اليوم الجمعة متجهة إلى التراجع بأكثر من 1% هذا الأسبوع تحت ضغط قوة الدولار وارتفاع العائد على السندات الأمريكية وانحسار التوترات الجيوسياسية.

واستقر الذهب في التعاملات الفورية دون تغير يذكر عند 1316.3 دولار للأوقية بحلول الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، وهو مستوى غير بعيد عن الأدنى الذي سجله خلال الجلسة الماضية والذي يعد الأضعف منذ 21 مارس.