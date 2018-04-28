وزير قطاع الأعمال يبحث في أوكرانيا فرص تدريب للعاملين في صناعة الحديد

كتبت- شيماء حفظي:

قال بيان من وزارة قطاع الأعمال العام اليوم السبت إن الوزير، خالد بدوي، التقى النائب الأول لرئيس وزراء أوكرانيا ووزير التنمية الاقتصادية والتجارة، ستيبان كوبيف، ضمن زيارته لأوكرانيا.

وبحسب البيان ناقش بدوي مع كوبيف، فرص التعاون في مجال تدريب الفنيين بمعامل الحديد في كبرى المعاهد المتخصصة بدولة أوكرانيا.

كما ناقشا فرص التعاون في مجالات تطوير وتشغيل عدد من بطاريات شركة النصر لفحم الكوك، وكذلك إدخال تكنولوجيا جديدة بشركة الحديد والصلب لزيادة تركيز الحديد فى الخام المستخرج من الواحات، بالاعتماد على الطرق الجافة.

وقال البيان إن بدوي اختتم زيارته إلى أوكرانيا التي امتدت 3 أيام، حيث شملت العديد من اللقاءات والزيارات لبحث سبل التعاون فى إطار خطة تطوير الشركات التابعة للوزارة وخاصة الحديد والصلب.