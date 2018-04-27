بنك مصر: ميكنة 2.4 مليون بطاقة لصرف رواتب العاملين

كتبت- منال المصري:

قال بنك مصر في بيان اليوم الجمعة، إنه قام بميكنة 2.4 مليون بطاقة لصرف رواتب العاملين بالجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك والتي تبلغ 890 جهة.

وبحسب بيان البنك، فإنه يستحوذ على حصة سوقية بنسبة 48% على مستوى البنوك في مجال ميكنة مرتبات العاملين في الحكومة.

وتبلغ القيمة الإجمالية للمرتبات المحولة سنويا لكل من القطاعين الخاص والعام ، حوالي 52 مليار جنيه، وفقا للبيان الذي تلقى مصراوي نسخة منه.

وأضاف البيان، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعي البنك نحوالمساهمة في التحول من مجتمع نقدي إلى مجتمع لا نقدي، حيث قام باستحداث خدمة الدفع الإلكتروني "محفظة بنك مصر -BM WALLET-" للدفع عن طريق التليفون المحمول.

كما قام البنك باستحداث خدمة التحويلات النقدية "إنجاز" والتي تمكن العملاء وغير العملاء من إمكانية التحويل النقدي على مدار 24 ساعة وذلك بأبسط الإجراءات وبجميع محافظات الجمهورية.

ولدعم الشموال المالي، قام البنك بفتح حسابات لكل فئات المجتمع بدون مصاريف وبدون حد أدنى، مع القيام بتخفيض المصاريف السنوية علي الحساب بواقع 50% على الأقل بحسب البيان.