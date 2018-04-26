التصديري لمواد البناء: صادرات الحديد ترتفع لـ 250 مليون دولار في 3 أشهر

كتبت- إيمان منصور:

أظهرت بيانات المجلس التصديري لمواد البناء أن قيمة صادرات مصر من الحديد والصلب ارتفعت خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 250 مليون دولار مقابل 239 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة نسبتها 4%.

كما ارتفعت صادرات الأسمنت خلال أول 3 أشهر من العام الحالي بزيادة 16% عن الفترة المقابلة من العام الماضي مسجلة 28 مليون دولار مقابل 24 مليون دولار.

وزادت أيضا صادرات الألومنيوم ومصنوعاته إلى 154 مليون دولار مقابل 103 ملايين دولار لنفس الفترة المقابلة بزيادة 51%، بحسب بيانات المجلس تلقى مصراوي نسخة منها.

ووفقا للبيانات، ارتفعت صادرات الجسور والصهاريج والخزانات والأسلاك والمسامير والأدوات مائدة من حديد صلب بنسبة 48% مسجلة نحو 44 مليون دولار.

كما شهدت صادرات النحاس ومصنوعاته ارتفاعا بنسبة 76% لتبلغ 63 مليون دولار، بالإضافة إلى زيادة صادرات الزجاج ومصنوعاته بنسبة 21% لتسجل 85 مليون دولار.

وأوضحت البيانات، أن اجمالي صادرات قطاعات مواد البناء ارتفع بنسبة 7% خلال الفترة من يناير إلى مارس مسجلا 1.5 مليار مقابل 1.4 مليار لنفس الفترة من العام الماضي.