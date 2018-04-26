الذهب يستقر خلال تعاملات اليوم وعيار 21 عند 650 جنيها للجرام

كتبت- شيماء حفظي:

استقرت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس، بالسوق المصري، عند نفس مستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر خلال تعاملات اليوم عند 650 جنيها.

وأرجع نجيب، استقرار الذهب إلى موجة الانخفاض التي شهدها على مدار الأسبوعين الماضيين والتي خسر فيها الذهب نحو 18 جنيها من سعره.

وتوقع نجيب، تراجع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، في حال ظل اتجاه سعر المعدن عالميا ميالا للتراجع.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 عند557 جنيها، والجرام عيار 24 عند نحو 743 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب 5200 جنيه.

وعالميا، تحركت أسعار الذهب داخل نطاق ضيق، اليوم، لتحوم قرب أدنى مستوياتها في خمسة أسابيع الذي سجلته الجلسة السابقة تحت ضغط ارتفاع الدولار وصعود عوائد أدوات الخزانة الأمريكية، وفقا لوكالة رويترز.

وبحسب الوكالة، قال بيتر فونج مدير التداولات لدى وينج فونج للمعادن النفيسة في هونج كونج ”أسعار الذهب منخفضة بسبب الدولار القوي".